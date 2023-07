Giustizia | Battilocchio Fi | ' riforma necessaria per il Paese e i cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Il dossier sullasarà uno dei principali temi su cui il governo si concentrerà nei prossimi anni, e riguardo al concorso esterno, al momento non è stato adottato alcun provvedimento in merito e nemmeno è all'ordine del giorno. Il ministro Nordio, con la sua formazione e la sua esperienza professionale, ha espresso la sua opinione sulla necessità di utilizzare il reato in modo più dettagliato e specifico. Ha fatto una dichiarazione tecnica, ma la premier Meloni non ha ancora inserito questa tematica all'ordine del giorno". Così il deputato di Forza Italia Alessandro, intervenendo a Rainews24. "Vorrei sottolineare che, per quanto riguarda i voti parlamentari, la maggioranza si è sempre dimostrata coesa riguardo alla questione della. Siamo tutti uniti nel sostenere la necessità ...