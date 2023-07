Giuseppe | “Il passato rimaniamolo alle spalle” e Gabriela accetta | i due escono insieme

Leggi su biccy

(Di martedì 18 luglio 2023)di Temptation Island durante il secondo falò di confronto conle ha chiesto di “rimanere ilsp” e lei, dopo questa frase, invece di correre a querelare la maestra di italiano ha deciso di perdonarlo e di uscire con lui. “RICOMINCIAMO DA ZERO, ILSP” is the new “VUOI FARLA INGELOSIRLA?” #TemptationIslandpic.twitter.com/Z7YZxewI5K — EMILY (@PazzescaMilano) July 17, 2023 A distanza di una settimana dal falò della rotturaha chiesto alla produzione di organizzare un secondo falò ehato. Nel corso di questo secondo confronto lui le ha confessato tutti i tradimenti e le ha chiesto scusa. “Stasera ...