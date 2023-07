Giuseppe ha scritto alla tentatrice Roberta dopo Temptation Island? La presunta frecciatina a Gabriela

(Di martedì 18 luglio 2023) La quarta puntata di, andata in onda ieri sera su Canale 5, tra le altre cose ci ha regalato un nuovo colpo di scena da parte di. La coppia, insieme da sette anni, aveva deciso nell’appuntamento precedente di dirsi addio e di uscire separata dal programma. Qualcosa però è accaduto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il 17 Agosto serata dedicata al Politicamente Scorretto con lo spettacolo teatralee ... Massimo Scaccabarozzi, il Direttore Generale del Comitato Promotore di Expo Roma 2030,...Angelo Balsamo, l'Ass.re Beni Culturali Salvatore D'Addeo e L'AIDO LicataCammalleri per l'... lonasce dall'esperienza clinica accumulata in tanti anni di psicoterapia e dall'incontro ...Attraverso un video condiviso su TikTok, la tentatrice di Temptation Island 2023 ha: Roberta non ha citato direttamente Gabriela e, ma il pubblico è certo che l'avvertimento sia ...

I mille equilibrismi di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle L'Espresso

Roberta De Grazia, tentatrice di Temptation Island, sembra lanciare una frecciatina a Gabriela Chieffo con il cui fidanzato, Giuseppe Ferrara, aveva ...Costruisce le liste per le Europee a sua immagine. Cavalca tutti i temi, dal lavoro alla pace, per fermare la concorrenza di Schlein. Ma rischia di finire in ...