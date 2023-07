Giuntoli-Juve | a breve la conferenza di presentazione

Dopo l'ufficialità degli scorsi giorni e le prime parole che avevano fatto discutere , ora Cristianosi presenta ufficialmente alla stampa come nuovo direttore sportivo della Juventus . Già da diversi giorni l'ex Napoli sta lavorando sul fronte mercato: dalla situazione Bonucci a Lukaku e ...Alle 14 la presentazione di Cristiano, nuovo Direttore sportivo della. In diretta dall'Allianz Stadium di Torino le parole dell'ex Napoli, al lavoro per completare la rosa bianconera per la prossima stagione Juventus, ...... finito nel mirino del PalermoProsegue il grande lavoro di Cristianoper sfoltire la rosa ... mentre lavorrebbe inserire l'obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A ...

Giuntoli, la Juventus e i tagli: i nomi dei fuori rosa Corriere della Sera

E' il Giuntoli-Day alla Juventus: il club bianconero presenta all'Allianz Stadium il nuovo Football Director. Le dichiarazioni dell'ex Napoli ...TORINO - Dopo l'annuncio ufficiale, il comunicato e le prime parole ai canali del club, per mezzo dei quali ha resa nota la propria atavica passione per i colori bianconeri, Cristiano Giuntoli si ...