(Di martedì 18 luglio 2023) Il passaggio di Cristianodal Napoli alla Juve è oramai ufficiale da 10 giorni, maoggi il club bianconero ha organizzato la conferenza di presentazione del nuovo ds. «Onestamente io da fuori il tipo che analziza i problemi degli altri. Ho aspettato di vedere certe cose, conta quello che faremo da qui in avanti, conta essere competitivi. In questo momentoun occhio aie anche alla storia della Juventus. La mia storia parla chiara, sono tanti anni che faccio il direttore. la mia preorativa è fare tanto con quello che ho a sdipsoziione. Ho trovato un ambiente straoridanrio e grande comptenza». «Io sono appena arrivato ma il club si è già mosso in maniera straoridanraia. La società ha rpeso Weah, un giocaotre di prospettiva e di talenteo, e ha riscattato milik. Ora ...

... sono diversi gli argomenti che toccheràdavanti ai giornalisti nella sala conferenze dell'... 'dare un occhio ai conti in questo momento, considerando sempre la storia di questa ...Commenta per primo Salutato Cristiano, è tempo di voltare pagina in casa Napoli . E lo ha già fatto Aurelio De Laurentiis, che ha ... deve passare qualche giorno,capire cosa tenere ...ADL ha parlato della juventinità di, le ha chiesto lei per chi tifa 'No, non me l'ha ... 'fare riunioni e capire bene dove migliorare e cosa tenerci ben stretto, sono arrivato davvero ...

Juventus, la conferenza di presentazione di Giuntoli in diretta - Sportmediaset Sport Mediaset

Le parole di Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo dirigente della Juventus ...Operativo ormai da un paio di settimane, arriva anche il momento della presentazione in conferenza stampa per Cristiano Giuntoli. Proprio quando il ... e sostenibili, dovremo dare occhio ai conti e ...