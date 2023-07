Giovanni Malagò | “Sui telecronisti dei tuffi? Sacrosanta la presa di posizione della RAI”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023), il presidente del CONI, il numero uno dello sport italiano, dice la sua sul caso deiRAI (Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, ndr), relativamente ai commenti sulle gare dei Mondiali di, in corso di svolgimento a Fukuoka, che in queste ore sta facendo discutere, e non poco. Intervenuto alla conferenza stampa, in quel di Palazzo Reale, di presentazione degli Europei di salto a ostacoli – equitazione – che si terranno a Milano, dal 30 agosto al 3 settembre prossimi,si è così espresso. “Mi sembra onestamente che sialadida partedirigenza dell’azienda. Poi tutte queste frasi sono state dette in un fuorionda, diciamo che sono stati superficiali e ...