Giovani al sud | mezzo milione di laureati emigrati in vent’anni La sfida della “restanza”

(Di martedì 18 luglio 2023) Il Sud ha perso 460 milain. Tra il 2001 e il 2021 la quota dimeridionali con elevate competenze (in possesso di laurea o titolo di studio superiore) si è più che triplicata, da circa il 9 a oltre il 34 per cento. Sono alcuni dei dati, con le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull’economia e la società delgiorno, che sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la presidenza del Consiglio, dal direttoreSvimez, Luca Bianchi. La Svimez stima che nel 2022, per la prima volta nella storia delle migrazioni interne italiane, la quota disul totale deglimeridionali supererà quelle relative a titoli di studio inferiori. Dei 460.000 migranti dalgiorno al ...

Il traffico sarà ancora molto intenso in direzioneanche nel successivo weekend che precede ... con l'obiettivo di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più, sui temi legati ...... i giorni tra bollino nero e rosso Il traffico sarà ancora molto intenso in direzioneanche nel ... con l'obiettivo di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più, sui temi legati ...Traffico ancora molto intenso in direzioneanche nel successivo fine settimana che precede il ... con l'obiettivo di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più, sui temi legati ...

Anche i giovani laureati scappano dal Sud. Persi in 20 anni 460mila dottori lanuovapadania.it

Riferendosi sempre ai giovani, Vallone ha detto che "va spiegato con maggior attenzione, con capacità di parlare la loro stessa lingua, quali sono i pericoli delle infiltrazioni delle organizzazioni ...ciclo di incontri promosso da AGOL – Associazione Giovani Opinion Leader con FORTUNE ITALIA e Luiss Business School. All’evento di lancio giovedì 20 luglio, special guest sarà Angela Natale, ...