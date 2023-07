Giorgia Soleri e la rottura con Damiano | «Ecco come volevamo comunicarla se non fosse uscito quel video»

Ma non è come sembra, il primo tatuaggio dopo la rottura con Damiano David: 'Vi presento le mie serpi di Falloppio' La storia di Melissa Ha iniziato all'età di 20 anni e da lì in poi ...... anche 'Pippi' al concerto (ecco di chi), lo sfogo contro gli hater: 'Tanta rabbia e frustrazione, a volte mi sforzo di non leggere i commenti' Il malore di...è da poco tornata a Roma dopo aver preso parte al Coopera Village, ieri a Bari. Conclusa la sua partecipazione al festival indipendente di musica, arte e cultura, in Puglia è volata ...

Barsento, cala il sipario su Coopera Village: cultura e musica con D'Angiò, Giorgia Soleri, Bebo (Lo Stato Sociale) La Gazzetta del Mezzogiorno

Giorgia Soleri è molto attiva sui propri profili social e ama tenere sempre aggiornati su ciò che fa i suoi moltissimi follower. Così, quando l'attivista è in ...Cala il sipario su Coopera Village a Barsento, il villaggio di arte, cultura e musica che ha ospitato artisti e un gran successo di pubblico per discutere e confrontarsi con alcuni dei nomi più ...