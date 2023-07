Giorgia Pagliuca | la green influencer della sostenibilità

(Di martedì 18 luglio 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2000Città: TorinoPiattaforme: InstagramCategoria:Chi èè una giovaneche ha fattoil suo marchio di fabbrica. Con quasi 40mila follower su Instagram,si occupa di temi come l’ecofemminismo, la gastronomia sostenibile, la cura di sé e dell’ambiente. Nata a Torino nel 2000,ha sempre avuto una passione per la natura e gli animali, tanto da trascorrere le sue estati sugli scogli a osservare granchi e gamberetti. Dopo aver conseguito la laurea triennale in ScienzeComunicazione presso l’Università di Torino, ha deciso di ...

Da Instagram all'eco - lifestyle, l'insolita storia di, 25enne neolaureata in Food Innovation all'Università di Bra, sta catturando l'attenzione. La sua personalità è un mix di umorismo e sensibilità per le problematiche ambientali, un ...Tre piccoli accorgimenti 'sostenibili' che la 25enne influencerha deciso di mettere in pratica durante la sua discussione della tesi di laurea in F ood Innovation & Management ...Da Instagram all'eco - lifestyle, l'insolita storia di, 25enne neolaureata in Food Innovation all'Università di Bra, sta catturando l'attenzione. La sua personalità è un mix di umorismo e sensibilità per le problematiche ambientali, un ...

La laurea "sostenibile" dell'influencer Giorgia Pagliuca: vestito ... Open

La 25enne Giorgia Pagliuca ha organizzato l'ultimo atto degli studi universitari all'insegna della sostenibilità. «Sono tre semplici esempi ma possono essere presi a modello» ...