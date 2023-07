Giorgia Meloni | la foto in costume al mare sommersa da critiche | tanti la difendono

Leggi su tvzap

(Di martedì 18 luglio 2023), fuori lementre è aled è subito polemica: cos’è successo – Non è giusto che una persona si goda qualche ora di relax in spiaggia con la famiglia, anche se è presidente del consiglio? Lo scatto che vedeal, riportato da “Dagospia”, pubblicato sul sito ufficiale di Roberto D’Agostino e sulla pagina Instagram @Dagocafonal, non è passato inosservato. In basso all’istantanea sono spuntati come funghi commenti negativi. Qualcuno però ha difeso la premier. Leggi anche:e Andrea Giambruno, la notizia a sorpresa: italiani al settimo cielo Leggi anche: Andrea Giambruno via da Mediaset: cos’è successo dopo la vittoria della compagna...