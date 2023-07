arrestata per possesso di droga: in manette appena scesa dal jet privato alle Isole Cayman Restano lì In realtà Gerald racconta particolari piuttosto raccapriccianti, ma stando ai numeri ...La modellaè stata arrestata con l'accusa di possesso di marijuana e di accessori per l'uso di sostanze stupefacenti dopo essere volata alle Isole Cayman dagli Stati Uniti la scorsa settimana. La ...Leggi Anche La figlia dicompie un anno, guarda che bella festa di compleanno Gli agenti della dogana e del controllo di frontiera hanno perquisito i suoi bagagli esaminandoli anche attraverso uno scanner, trovando ...

Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman TGCOM

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Gigi Hadid si era recata alle Cayman la scorsa settimana, atterrando con un jet privato all'aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio. Si trattava ...Top model Gigi Hadid All’inizio di questo mese, è stato arrestato nelle Isole Cayman per possesso di marijuana. Hadid era in viaggio verso le isole quando è stata arrestata all’aeroporto internazional ...