Gigi Hadid arrestata per possesso di droga | in manette appena scesa dal jet privato alle Isole Cayman

(Di martedì 18 luglio 2023) La modellaè stataperdi marijuana mentre si trovava, ai Caraibi. Secondo il sito di gossip americano, Tmz, l’arresto è avvenuto lo scorso 10 luglio, quando la 28enne è atterrata con un jetall’aeroporto internazionale Owen Roberts. Perquisita la modella Alla dogana gli agenti hanno passato allo scanner i suoi bagagli e poi hanno perquisito la donna, trovandole addosso anche una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti per fumarla.avrebbe dichiarato che la sostanza era per uso personale, ma comunque gli agenti hanno deciso di arrestarla con l’accusa di importazione di marijuana. Uscita su cauzione La modella è finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle ...

Leggi Anche La figlia dicompie un anno, guarda che bella festa di compleanno Gli agenti della dogana e del controllo di frontiera hanno perquisito i suoi bagagli esaminandoli anche attraverso uno scanner, trovando ...Secondo un nuovo rapporto di TMZ ,è stata arrestata per possesso di marijuana durante una vacanza alle Isole Cayman . La modella era in viaggio con la sua amica Leah Nicole McCarthy , quando gli ufficiali doganali hanno ...La modellaè stata arrestata per possesso di marijuana mentre si trovava alle Isole Cayman , ai Caraibi . Secondo il sito di gossip americano, Tmz , l'arresto è avvenuto lo scorso 10 luglio, quando la ...

Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman TGCOM

Gigi Hadid nei guai. La modella è stata infatti arrestata insieme all'amica Leah Nicole McCarthy mentre si trovava alle Isole Cayman. Le autorità dell'isola le hanno bloccate al controllo doganale del ...Gigi Hadid è stata arrestata e accusata di possesso di marijuana e oggetti per consumarla dopo essere atterrata alle Isole Cayman dagli Stati Uniti la scorsa settimana. Lo riferisce il sito Tmz ...