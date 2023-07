Gigi Buffon sta per dire addio al calcio | ' Annuncio imminente' Il ritiro a 45 anni

Portiere dalla Nazionale per quasi vent'anni,è stato tra i protagonisti assoluti dei ... Ma a prescindere dai premi,è stato un interprete perfetto del ruolo, una vera leggenda del calcio ...Commenta per primo I soldi dell'Arabia Saudita hanno tentato anche. Per il portiere ci sono da registrare alcuni sondaggi arrivati nei giorni scorsi dalla Saudi Pro League, diversi club sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 30 milioni a ...Infine Louis, figlio 16enne del grande, ha firmato con il Pisa: giocherà nell'Under 17.

Buffon, che l'anno scorso è tornato al Parma - dove aveva esordito ... e una Coppa Uefa in maglia Parma nel 1999. Ma a prescindere dai premi, Gigi è stato un interprete perfetto del ruolo, una vera ...Notizia importante sul futuro di Gigi Buffon: la decisione del portiere ex Juventus, reduce dall'esperienza al Parma ...