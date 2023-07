Giggs assolto dalle accuse di violenza domestica

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Il caso che ha fatto costare a Ryanla panchina del Galles, dopo due anni circa ha la sua definitiva chiarezza. L’eterno capitano del Manchester United, infatti, è statodall’accusa dinei confronti della sua ex compagna e della sua sorella. Dopo tempo, l’accusa però ha deciso di ritirare l’accusa in udienza preliminare. Secondo l’accusa l’ex giocatore aveva aggredito l’allora fidanzata Kate Greville e la sorella della donna, ferendo la prima al gomito e alle labbra.si era difesa difeso, riferendo che si trattasse di una collisione involontaria per il possesso di un telefono. Durante l’udienza preliminare del secondo processo l’accusa ha espresso la volontà di voler abbandonare il caso SportFace.