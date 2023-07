Giffoni film festival | cancellato l’incontro con gli ospiti internazionali

(Di martedì 18 luglio 2023) Matt Smith e Asa Butterfield rinviati al 2024. A causa degli scioperi portati avanti dal sindacato degli attori americani SAG-AFTRA, il direttore deldi, Claudio Gubitosi, ha annunciato che gliMatt Smith e Asa Butterfield non parteciperanno alla manifestazione di quest’anno. Stando alle condizioni dello sciopero, i due attori non avrebbero potuto rilasciare interviste, prendere parte al carpet e tanto meno incontrare i giurati. È stato per questo deciso di comune accordo di rimandare il loro invito alla prossima edizione del. Per quanto possa deludere il pubblico, si tratta di una scelta resa necessaria dalle circostanze. Ad Hollywood gli attori hanno indetto la più grande protesta degli ultimi sessantatré anni. Da ormai cinque giorni i lavoratori del ...

Ci sarà anche "Pinocchio and Friends", la serie televisiva creata da Iginio Straffi e in onda dal 2021 su Rai Yoyo, tra gli eventi speciali previsti durante la 53esima edizione delFestival, in programma aValle Piana dal 20 al 29 luglio.Manca ormai poco per la 53esima edizione diFestival, in programma aValle Piana, dal 20 al 29 luglio.Erano tra gli ospiti internazionali già annunciati e attesissimi al prossimoFestival: Matt Smith, che doveva essere ospite il 24 luglio e Asa Butterfield, protagonista del 26 luglio, però, non saranno presenti alla 53esima edizione del Gff a ...

Giffoni Film Festival, non parteciperanno Matt Smith e Asa Butterfield per la protesta degli attori americani ilmattino.it

sarà ospite speciale nella giornata inaugurale della cinquantatreesima edizione del Giffoni Film Festival. Giovedì 20 luglio, alle ore 20,nell’ambito del festival cinematografico per bambini e ragazzi ...uno short film diretto da Riccardo Denaro, con la partecipazione di Ettore Bassi, Gloria Anselmi, William Angiuli e Gaia Iannone, che sbarcherà al famoso festival del cinema per ragazzi Giffoni Film ...