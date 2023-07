George Clooney affitta Villa Oleandra | sul Lago di Como

è stato tra le prime celebrità ad appoggiare la linea dura del sindacato Sag - Aftra: "Attori e sceneggiatori per la maggior parte non riescono ad arrivare alla fine del mese", ha ...è stato tra le prime celebrità ad appoggiare la linea dura del sindacato Sag - Aftra: 'Attori e sceneggiatori per la maggior parte non riescono ad arrivare alla fine del mese', ha ...E' un dato ormai storico, quello delle presenze dagli States: 'E' statoa far scoprire negli Usa le nostre località', prosegue Beri. Intorno al fenomeno sono nate strutture ricettive ...

Laglio, «George Clooney metterà in affitto Villa Oleandra». E intanto nasce un nuovo hotel di lusso Corriere Milano

A confermare le voci che circolano tra i beneinformati la visita del noto wedding planner Enzo Miccio e il fatto che Clooney e la moglie Amal abbiano acquistato una proprietà in Costa Azzurra ...Per il turismo internazionale è un momento d’oro, con prezzi decisamente alle stelle, che non si erano mai visti prima. Dagli hotel ai ristoranti gourmet, dalle raffinate case ai voli aerei, tutti i c ...