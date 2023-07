Genoa | UFFICIALE | l'ex Juve Portanova in B da Nesta

(Di martedì 18 luglio 2023) La Reggiana neo-promossa in Serie B allenata dacomunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal...

Manolo Portanova è un nuovo giocatore della Reggiana . Il centrocampista classe 2000 arriverà a titolo temporaneo dale: 'verrà aggregato al club con nulla - osta da parte del club ligure. L'autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane'.

Portanova non gioca una partita ufficiale di fatto dallo scorso dicembre, quando e' stato messo praticamente fuori squadra dal Genoa dopo la condanna in primo grado con rito abbreviato a 6 anni per ...AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova.