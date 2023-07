Genoa-Retegui | nuovo assalto | l’accordo può arrivare nei prossimi giorni

(Di martedì 18 luglio 2023) Il grifone fa all in sull'attaccante della Nazionale: vuole portarlo in Italia e battere la concorrenza. Neimaggiori novità

Operazione complicata, anche per la risonanza che ha dato la Nazionale italiana a, lanciato da Roberto Mancini nell'ambito della ricerca di un bomber per Euro 2024 . Ma ilprova a intensificare i contatti col Boca Juniors per il classe 1999 nell'ultima stagione in ...Punti chiave 10:49vicinissimo a10:43 Inter, c'è l'ok di Sommer: ma il Bayern vuole 6 milioni 10:40 Inter, Morata resta un nome caldoAccetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilè in pressing sul Boca Juniors per, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Al momento non ci sono cifre ufficiali, poiché l'affare non è concluso: l'accordo tra i due club potrebbe essere ...

Genoa, pressing sul Boca per Retegui: la prima offerta è di 15 milioni La Gazzetta dello Sport

Operazione complicata, anche per la risonanza che ha dato la Nazionale italiana a Retegui, lanciato da Roberto Mancini nell’ambito della ricerca di un bomber per Euro 2024. Ma il Genoa prova a intensi ...Giornata movimentata per i giovani nerazzurri ancora nel gruppo nerazzurro e in attesa di fare una nuova esperienza altrove. Innanzitutto, oggi è prevista la firma del trequartista ...