GdS – Facchetti commenta il mercato dell’Inter sui social | frecciata a Lukaku | su Cuadrado…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-17 13:29:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella GdS: Gianfelice ha sintetizzato molto bene l’umore del popolo interista dopo le recenti vicende di calcionerazzurro Ilsta vivendo giorni frizzantini. Come se la calura estiva non fosse già sufficiente a far bollire gli animi. Dopo l’incredibile virata dell’affare(il calciatore che aveva mandato di parlare con la Juventus con l’Inter che si toglie dai giochi), ecco un’altra notizia che ha rabbuiato pesantemente i tifosi della Beneamata. Ieri sera Sky Sport ha annunciato che Cuadrado sarà presto un giocatore nerazzurro. Sì, proprio lui. Il commento di Gianfelice— Sulla vicendaGianfelice ...