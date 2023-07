Gazzetta | “Osimhen vicino al rinnovo Zieliski-Lazio | trattativa partita male”

Tifosi in visibilio all'ingresso in campo dei giocatori al ritiro del Napoli a Dimaro . Particolarmente osannato il nigeriano, che ha alzato tre dita al cielo a simboleggiare il terzo scudetto ...Notizie Napoli calcio . A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Carlo Laudisa , giornalista de Ladello Sport : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie1 Aurelio De Laurentiis vuole tenersi Victored ha rispedito al mittente l'offerta da 100 milioni del PSG. Per far partire l'attaccante del Napoli ne servono 200 . Lo scrive Ladello Sport.

