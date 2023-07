Gas | Toti | nave rigassificatrice collocata a largo di Vado Ligure

(Di martedì 18 luglio 2023) Saràaldi, in provincia di Savona, la"Golar Tundra" di Snam che, secondo il piano energetico nazionale, dovrà essere posizionata in Liguria. Lo ha ...

... dopo un incontro con l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier e l'amministratore di Snam ReteMassimo Derchi. "La nave - ha spiegato- sarà posizionata a circa 4 chilometri dalle ...Ad annunciarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni, commissario straordinario per la ... L'attivazione è prevista nel secondo semestre del 2026 e soddisferà il 7% del fabbisogno di...... come il rigassificatore, per l'installazione del quale il Presidenteè stato nominato ...le misure necessarie per far conoscere annualmente ai Comuni i dati di consumo energetico e disul ...

Lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di governo per il rigassificatore Giovanni Toti, dopo un incontro con l'amministratore delegato di ...Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per la costruzione dell'opera Giovanni Toti al termine di un incontro ... Soddisferà il 7% del fabbisogno di gas ...