Garbagnate | ubriaco e senza patente investe con un furgone due ragazzi in bici | morto 15enne | grave l’amica

(Di martedì 18 luglio 2023)con undueinTragedia aMilanese, in provincia di Milano, dove, nella tarda serata di lunedì 17 luglio, un uomo ha investito con il suodue 15enni che stavano attraversando sulle strisce pedonali in sella alla lorocletta. Trasportati d’urgenza rispettivamente all’ospedale ”San Gerardo” di Monza e al “Niguarda” di Milano, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio mentre la giovane si trova al momento in prognosi riservata. L’uomo, un 32enne romeno che si è fermato a prestare soccorso, è stato arrestato per omicidio stradale: il conducente è risultato positivo all’alcol test ed era inoltre privo didi ...

Garbagnate, ubriaco e senza patente investe col furgone due ragazzini: 15enne morto. Gravissima l'amica IL GIORNO

