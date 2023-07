Garbagnate Milano | due 15enni investiti sulle strisce | uno è morto

L' arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di'San Vittore' mentre l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima. Sono in corso, da parte dei carabinieri, ulteriori indagini. TI POTREBBE INTERESSAREL'incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy aMilanese, dove i carabinieri ...in codice rosso rispettivamente all'ospedale 'San Gerardo' di Monza e al 'Niguarda' di. Il ...È stato realizzato quindi un primo intervento per consentire la circolazione parziale su 2 dei 4 binari della tratta- Saronno per garantire i servizi minimi da e verso. Dalle ore ...

Due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando sulle strisce, a Garbagnate, nel Milanese, sono stati travolti da un furgone, la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica ...L'incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i carabinieri hanno ... all’ospedale 'San Gerardo' di Monza e al 'Niguarda' di Milano. Il ragazzo è morto poco ...