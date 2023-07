Garbagnate Milanese | due 15enni in bici investiti sulle strisce da romeno ubriaco e senza patente | uno è morto | l’altra è grave

(Di martedì 18 luglio 2023) Era al volante di un furgone, un Ford Transit,: ha centrato in pieno due adolescenti incletta uccidendone uno e mandandoin ospedale in codice rosso. È il terribile incidente stradale che è avvenuto ieri sera, intorno alle 23 a. I fatti sono a

