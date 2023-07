Garbagnate Milanese | Bodgan Pasca | chi è il romeno che ha investito i due 15enni | nel 2016 la prima denuncia per guida in stato di ebbrezza

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 18 luglio 2023) Alladi un furgone Ford Transit, senza patente e ubriaco., questo il nome dell’operaio 32enne di nazionalità romena, che la scorsa notte in via Kennedy a, hadue quindicenni in bicicletta uccidendone uno, Serafino Valentino Colia. Il 32enne a quanto p