Furto nella villa dell’ex pilota Fittipaldi | bottino da circa 250 mila euro

(Di martedì 18 luglio 2023) Unche ammonta a250è stato trafugato dalladi Emerson, exdi Formula 1 e considerato tra i migliori della storia di questo sport. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il brasiliano non era in casa al momento delsua tenuta a Soiano. I carabinieri della Compagnia di Salò indagano sull’accaduto, la refurtiva comprenderebbe ori e Rolex. SportFace.

