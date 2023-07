Furto da 250 mila euro nella villa dell' ex campione di Formula Uno Emerson Fittipaldi | rubati gioielli e orologi

...momento delnella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il bottino, in ori e Rolex, ammonta a circa......momento delnella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il bottino, in ori e Rolex, ammonta a circa...Con il rischio poi, in caso di un altro, di dover rifare tutta la trafila burocratica. E con ... un "cinquantino", mentre il mio è un") e dopo aver 'comunque immediatamente pagato i 30 euro', ...

Ladri nella villa di Emerson Fittipaldi, furto da circa 250 mila euro a Soiano Corriere

(ANSA) - BRESCIA, 18 LUG - Un furto in casa è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi ...I carabinieri indagano sul furto subito dall'ex campione del mondo di F1, che non era a casa in quel momento: rubati gioielli e orologi ...