Furgone investe e uccide un 15enne sulle strisce pedonali nel Milanese. L’uomo alla guida senza patente e positivo all’alcol test

(Di martedì 18 luglio 2023) Unè morto dopo essere stato investito, insieme ad una coetanea,a Garbagnate(provincia di Milano).delche ha colpito i due ragazzi un cittadino romeno di 32 anni, ubriaco e, fermato questa notte dai carabinieri della stazione locale a Garbagnate. L’incidente è avvenuto in via Kennedy. I due investiti sono stati trasportati d’urgenza rispettivamente all’ospedale ”San Gerardo” di Monza e al “Niguarda” di Milano, dove il ragazzo è deceduto poco poco mentre la ragazza si trova al momento in prognosi riservata. L’intervento sul posto dei carabinieri ha permesso di identificare subito, che si è fermato ...

AGI - Due quindicenni sono stati investiti ieri sera da un furgone mentre attraversavano la strada in bici a Garbagnate Milanese. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre la ragazza è ricoverata in prognosi riservata. Ubriaco, alla guida di un furgone, ha investito due giovani in bici uccidendone uno. L'incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale un cittadino romeno di 32 anni.

Ubriaco, alla guida di un furgone, ha investito due giovani in bici uccidendone uno. L'incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 32 anni per omicidio stradale. Un 15enne è morto dopo essere stato investito, insieme ad una coetanea, sulle strisce pedonali a Garbagnate Milanese (provincia di Milano).