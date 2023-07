Frizzanti e di tendenza | le Strawberry Lemonade Nails sono il nail look perfetto in vista dell' estate

(Di martedì 18 luglio 2023) Tra le tantissimeart da sperimentare in, ce n’è una super golosa che unisce due tonalità ipnotiche e brillanti. È la, una manicure colorful e spiritosa per aggiungere un boost vitaminico ad ogni outfit. Unghie d’: dalle Uruurualle Mermaid...

...andare il grigiore delle giornate invernali per tuffarci in atmosfere diverse e più. ... il conosciuto, la comfort zone: Distilleria Nardini lancia una nuovae al centro c'è lei, l'...... Colonie, i profumi freschi eper l'estate 2022 Per la casa in montagna, fragranze ... timo, salvia e lavanda, il trend bucolico guarda le foto Leggi anche › Profumi PE 2022: è......una selezione di costumi da bagno per l'estate 2023 Scopri una selezione di modelli più di...costumi minimalisti Bikkembergs osa e propone una tipica trama estiva animata da colori, ...

Acquisto vini online: una tendenza sempre più in crescita Il Faro online

Da alcuni anni l’acquisto di vini online è diventato sempre più di tendenza. Quando le prime enoteche online si sono affacciate sul mercato, in effetti, c’era una certa diffidenza verso queste piattaf ...Dopo il successo negli Stati Uniti, anche in Italia approdano le bevande low/no alcohol che fanno paura alla Coldiretti e ai produttori locali. Eppure, questa nuova categoria di drink può essere la ri ...