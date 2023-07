(Di martedì 18 luglio 2023) È il passepartout da abbinare a qualsiasi sandalo: laha uno stile classico e inconfondibile, perfetto per camminare a piedi nudi sulla spiaggia. Unadi tendenza per l’estate 2023, ma anche strategica. Lo smalto tipicamente naturale outilizzato per laalla francese, infatti, è l’ideale per nascondere qualsiasi ricrescita. Nessuna rivoluzione rispetto alla sua gemella, laManicure: proprio come vuole lo stile accademico, infatti, a colorarsi è solo una linea sottile sulla punta dell’unghia, lasciando che a coprire il resto sia un velo trasparente. Una semplicità che conquista it girls e modelle, che sfoggiano lasulle strade delle città della moda e in vacanza. O riservando una ...

MilkyIl trend numero 1 sui Social: lacon unghie bianco latte. Pop mood per laestiva Per chi ama lamulticolor. Pastel&Glitter Per dare luminosità. ...E come dimenticare il magenta , eletto colore Pantone del 2023 Ma anche lapiù minimal chic come lasi veste di colori sgargianti, con linguette gialle, arancioni o verde fluo . In ...colorata In estate i colori sono protagonisti sulle unghie: vale anche per lacon laprotagonista assoluta . Colori unghie piedi estate 2023: corallo Le unghie color corallo ...

French Pedicure: la soluzione per unghie nude, ma perfette AMICA - La rivista moda donna

È il passepartout da abbinare a qualsiasi sandalo: la French Pedicure ha uno stile classico e inconfondibile, perfetto per camminare a piedi nudi sulla spiaggia. Una pedicure di tendenza per l’estate ...Summer is in full swing, which means there's never been a better time to try new pedicure trends. At no other time of year are we as preoccupied with foot care as we are in the summer, regardless of ...