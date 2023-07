“Fratelli” di Santo Versace | la storia di un’azienda diventata mito

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023) Il figlio maggiore della famigliasi racconta in un memoir inedito: treche hanno dato vita all’impero internazionale che tutti conosciamo. Un libro appassionato, il racconto di chi non ha mai smesso di sognare e ha saputo attraversare le avversità senza farsi spezzare. Ladi“I rapporti tranon seguono regole precise. Piuttosto, seguono le onde della vita. Ci si unisce e ci si disunisce, ci si allontana e ci si riavvicina. Si naviga a vista. Calma piatta o mareggiate. Qualcuno che casca fuoribordo e qualcuno che lo riacciuffa. Si arriva in porto navigando en souplesse o si è costretti a scappare, inseguiti dagli squali. Se devo dire qual è stato e qual è tuttora l’aspetto più straordinario della mia vita, più ...