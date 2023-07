Frasi razziste e sessiste dei telecronisti Rai durante i Mondiali di nuoto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Ulteriore bufera per la Rai. ILeonarduzzi e Mazzucchi hanno fatto dei commenti inappropriatila diretta deidi, categoria tuffi, pensando di essere fuori onda. Lesono state raccolte da un utente su Twitter che ascoltava la diretta. Dal 18 luglio isaranno Nicola Sangiorgio e l’ex campione di tuffi Oscar Bertone. I commenti dei dueBufera Rai- Photo Credits Il RiformistaIl telecronista Leonarduzzi e la voce tecnica Mazzucchi richiamati in Italia per i commenti fuori onda. Un utente di Twitter riporta leche hanno scatenato le polemiche che è riuscito a sentirela diretta della gara. Queste alcune delle affermazioni che sarebbero state pronunciate. ...