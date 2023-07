Frankenstein | Guillermo del Toro sta costruendo il suo Monster Universe

(Di martedì 18 luglio 2023) L'adattamento del romanzo di Mary Shelley sarà il terzo capitolo della "trilogia del padre" didel, dopo Nightmare Alley e Pinocchio. Il produttore di, J. Miles Dale, ha definito il prossimo adattamento cinematografico dideldel romanzo horror gotico di Mary Shelley come il secondo capitolo dell'universo cinematografico dei mostri del regista. L'acclamato regista ha diretto il film vincitore dell'Oscar La forma dell'acqua - The Shape of Water ed è ora impegnato a mettere insieme il suo prossimo film di mostri: un adattamento diricco di star. Nel corso di un'intervista, Dale ha sottolineato che questi due film fanno parte di un nuovo universo di mostri. "Un tempo avrebbe dovuto realizzare il Darkcon la ...

All'inizio di quest'anno è stato riferito che il film di Frankenstein di Del Toro sarà interpretato da Andrew Garfield, Oscar Isaac

Frankenstein parece ser el próximo proyecto live-action de Del Toro, aunque primero coescribirá y dirigirá una adaptación en stop-motion de la novela de fantasía de Kazuo Ishiguro, The Buried Giant, ...Il produttore di Frankenstein ha dichiarato che, con questo film, Guillermo del Toro porterà avanti il suo progetto di Monster Universe.