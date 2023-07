(Di martedì 18 luglio 2023), la holding di FMTS Group, il network d’imprese che si occupa di, è. Mancava l’ufficializzazione che è arrivata in questi giorni. “Un passaggio formale che si radica nelle scelte fatte dasin dalla nascita – dichiara Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group – Pensare e agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, della comunità, dei territori, dell’ambiente sono da sempre i nostri caratteri distintivi”. Oggi FMTS Group è un insieme di 22 aziende, con 16 sedi italiane e 7 all’estero, e conta sul contributo di quasi 400 persone, di queste il 70% sono donne e l’età media è di 36 anni. Il passaggio asi unisce alla trasin S.p.A, scelta che ...

...dalla concorrenza e come questa promozione ti aprirà nuovi orizzonti nel mondo della... L'apprendimentocosì un'esperienza coinvolgente e arricchente, grazie al confronto con altri ...... ma resta in prestito alla Ternana, quindi prosegue laa Trapani (31 presenze e 2 gol in ... prima dell'ennesimo ritorno a Terni: sarà l'ultimo prestito, nell'estate del 2021infatti ...Infine, la sostenibilità: I rack diper l'intelligenza artificiale consumano più di 30 kVA per rack e il raffreddamento ad ariainefficiente; kVA più elevati per rack richiedono un ...

Formazione, diventa Società benefit Formamentis - Ildenaro.it Il Denaro

È un diritto-dovere che sentiamo nostro e che diventa azione con l’Agenzia per il Lavoro, FMTS Lavoro, e i brand che si occupano di formazione, FMTS Formazione e In Cibum”.È un diritto-dovere che sentiamo nostro e che diventa azione con l’Agenzia per il Lavoro, FMTS Lavoro, e i brand che si occupano di formazione, FMTS Formazione e In Cibum”.