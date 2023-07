Fondo 394 | presentata alla Farnesina la nuova operatività per le imprese

(Di martedì 18 luglio 2023) Con un intervento in apertura del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stataladel394, lo strumento gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Esteri per finanziare gli investimenti per la crescita estera delleitaliane. Ilavrà una dotazione di 4 miliardi di euro, dedicati in prevalenza alle Pmi. All’evento sono intervenuti i vertici di Simest, società del Gruppo Cdp: il presidente Pasquale Salzano e l’amministratrice delegata Regina Corradini D’Arienzo. “La ripresa del394 è frutto della forte volontà del governo di sostenere e rafforzare lo sviluppo internazionale del Made in Italy. Attraverso la diplomazia della ...

... è stata presentata oggi alla Farnesina la nuova operatività del, lo strumento gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri per finanziare gli investimenti per la ...Quattro miliardi di euro dedicati in prevalenza alle Pmi. E' questa la dotazione per la nuova operatività del, gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari esteri, con l'obiettivo di finanziare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Diverse le novità, dal ......della società lo scorso 12 luglio 2023 ha avviato una collaborazione operativa con il sistema bancario nazionale al fine di favorire l'accesso delle pmi agli interventi agevolativi del/81. ...

Internazionalizzazione imprese: domande di agevolazioni dal 27.07 a SIMEST Fiscoetasse

Con un intervento in apertura del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, ...ROMA (ITALPRESS) - Una dotazione di 4 miliardi di euro per finanziare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. E' la nuova operativi ...