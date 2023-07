Fondi | conclusa la procedura di affidamento in gestione di cinque parchi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023)– Si ènei giorni scorsi ladiindipubblici della Città di. Il Nicholas Green, un percorso stradale in miniatura pensato per insegnare ai bambini le regole basilari della sicurezza stradale, è stato affidato alle associazioni ItalYoung e ASD Phoenix Team che inaugureranno ufficialmente la nuovacon un ciclo di eventi estivi. Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 luglio. Il Parco San Josemaria Escrivà De Balaguer è stato invece affidato alla ditta Alphadog, nota in città per attività di tutela degli animali ma, in questo caso, impegnata nelladi un bene pubblico. La grande area verde del Palazzetto dello Sport è stata ...