Fisco? Solo gli amici della sinistra possono evadere

(Di martedì 18 luglio 2023) Cominciamo col dire che non ci sarà mai un punto di caduta o di accordo: per lachi non paga le tasse è di per sé un evasore, un reietto, un farabutto, a meno che si tratti di una multinazionale o uno di quegli imprenditori del club progressista che può spostare le sedi fiscali nei paesi dell'eurozona tipo Lussemburgo e Irlanda e poi fare pure il predicozzo ai cumenda in difficoltà ma che restano in Italia coi loro capannoni. Quindi è persino inutile leggere i commenti di chi ha già liquidato la pace fiscale di Salvini come l'ennesimo condono o salvafurbetti e via dicendo. In Italia abbiamo un grande problema legato agli incagli fiscali, dovuti per lo più alle fatiche e agli affanni degli anni pregressi, incagli che si sommano ai rincari in corso, alle richieste delle banche e magari anche a clienti che non pagano. La fortunata rottamazione non ha risolto il ...