Fisco | il magazzino degli orrori tributari | cosa c' è davvero lì dentro

(Di martedì 18 luglio 2023) È stata anche ieri al centro del confronto politico la proposta lanciata sabato da Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, su un'iniziativa di pace fiscale. Tenendo fermo il principio della certezza del diritto per gli evasori totali, aveva detto: «Se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene diamo una parte e azzeriamo tutto il resto». Ieri, il ministro delle infrastrutture è dunque tornato sull'argomento: «Serve una grande e definitiva pace fiscale per liberare milioni di italiani ostaggio di cartelle esattoriali di importo limitato esercitando invece massima durezza sui grandi evasori, addirittura sconosciuti al. Alla sinistra delle tasse non piace? È la conferma che siamo sulla giusta strada, quella del buonsenso». Già, perché la proposta, sin dalla prima enunciazione, era stata ...