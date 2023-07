(Di martedì 18 luglio 2023) Lanon cederà Tommasoclasse 2006. Per lui si era parlato di prestito in Serie C, ma ladel club...

Fiorentina, scelta fatta sul portiere Martinelli | Mercato Calciomercato.com

La Fiorentina non cederà Tommaso Martinelli, portiere classe 2006. Per lui si era parlato di prestito in Serie C, ma la scelta del club è quella di tenerlo e aggregarlo alla prima squadra.L'attuale direttore sportivo dell'Avellino, ex tra le altre di Siena, Genoa e Brescia, Giorgio Perinetti, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la ...