Fiorentina | Parisi | «Sono molto contento di essere qui Mi sono innamorato del Viola Park»

(Di martedì 18 luglio 2023) Fabiano, nuovo difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del clubdopo il suo arrivo Fabiano, nuovo difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del clubdopo il suo arrivo. ARRIVO- «diqui. Midel, per un giocatore c’è tutto. Non vedo l’ora di iniziare. Assicuro che quando andrò in campo suderò la maglia,uno che dà tutto e questo sicuramente mi aiuterà nell’approccio coi tifosi. La piazza è importante, bisogna dare il massimo e lo farò. E poi ...

Fabiano si è presentato ai tifosi della Fiorentina oltre che alla stampa. Il terzino ex Empoli ha sottolineato l'importanza di una piazza come Firenze oltre alla bellezza del nuovo centro sportivo

"Sono molto felice di far parte di questa bellissima famiglia e non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto Parisi. "Mi aspettavo la chiamata della Fiorentina, conosco il direttore Barone, ci siamo ..."Ho visto Parisi l'ho visto per due anni ad Empoli e voglio ringraziare il club azzurro toscano per il lavoro fatto su Fabiano, siamo super felici ...