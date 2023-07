Fiorentina | Parisi | “Firenze una piazza importante Innamorato del Viola Park”

(Di martedì 18 luglio 2023) Fabianosi è presentato ai tifosi dellaoltre che alla stampa. Il terzino ex Empoli ha sottolineato l’importanza di unacomeoltre alla bellezza del nuovo centro sportivo, ossia del. Le parole di: “Sono molto contento, sono arrivato ieri. L’impressione è stata subito positiva. Mi sonodel, perché c’è di tutto. La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre che ha giocato in D. Poco tempo fa è venuto a mancare, ogni tanto sento la sua mancanza, le parole che mi diceva…Mi ha trasmesso il calcio. Ho dovuto fare tanti sacrifici. Partire dalla D è difficile, sono molto felice“. Sulla: “Mi ...

Kristensen ha firmato con la Roma,è un nuovo giocatore dellae Venuti torna al Lecce, da svincolato. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO,...Kristensen ha firmato con la Roma,è un nuovo giocatore dellae Venuti torna al Lecce, da svincolato. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO,...Kristensen ha firmato con la Roma,è un nuovo giocatore dellae Venuti torna al Lecce, da svincolato. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO,...

Parisi: “Mi aspettavo la chiamata della Fiorentina. Suderò per la maglia” Viola News

Marco Marchionni, ex giocatore della Fiorentina e allenatore, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio' : "Aspettavamo da tanto che la Viola tornasse ...Stipendi Fiorentina: poca spesa, tanta resa. Il monte ingaggi viola non è per nulla alto rispetto alle big, con qualche ovvia eccezione.