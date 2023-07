Fiorentina | lavoro intenso verso il Parma Parisi si presenta | ' Innamorato di Firenze'

Sedute intense al Viola Park, differenziato per Jovic, Terzic (ormai vicino all'addio) e Sottil. Intanto è stato il giorno della presentazione di Fabiano ParisiLa Juventus, che è alsul campo in questa torrida estate, pensa anche al futuro attraverso il mercato degli '... Per il brasiliano c'è invece la strada che porta allacon la viola che ...... dopo il prestito della scorsa stagione al Liverpool, da segnalare che Arthur è tornato alalla Continassa, ma il suo futuro non sarà a Torino. C'è in corso la trattativa con la. Di ...

Primo giorno di lavoro per due detenuti in un cantiere a Firenze La Repubblica Firenze.it

Il ritiro della Fiorentina domani entra nella seconda settimana di lavoro al Viola Park e la tifoseria, oltre che la società, vuole capire se potrà assistere alle amichevoli, ...In casa Juventus il rinnovo di Arthur è vicino, ma adesso la Fiorentina tenta l'assalto per assicurarsi il centrocampista ...