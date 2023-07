Fiorentina in cerca di un portiere Audero in pole | ma non è l'unico in lista

Oggiuna nuova sistemazione: Genoa,, Atalanta e Roma potrebbero farci un pensierino. Cinque anni lontano dai riflettori: la spiegazione di Isco. Nell'ultimo lustro Isco non si è mai ...Il club della capitaleuna doppietta per Gianluigi Donnarumma. Tra i portieri presi di mira ... Ore 13:49 -, in chiusura la trattativa per Arthur con la Juventus Lo scrive Fabrizio ...Sull'attaccante c'è forte l'interessamento della: l'allenatore dei viola Italiano lo ha già allenato a Trapani e a Spezia e il giocatore fu sempre protagonista. La sua valutazione è sui 15 ...

Un regista per Italiano: con Arthur la Fiorentina cerca un gioco nuovo Viola News

C'è Arthur in prestito dalla Juve, la Fiorentina scommette sul regista". Così titola oggi il Corriere Fiorentino. Viola decisi a puntare sull'ex centrocampista ...(ANSA) - LA SPEZIA, 17 LUG - Si infiamma il mercato attorno a Emil Holm, 23enne esterno della nazionale svedese che ha attirato l'interesse di Juventus, Atalanta e alcune formazioni di ...