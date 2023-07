Fiorentina | Biraghi sul rinnovo | “Voglio chiudere qui la mia carriera”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Cristianosempre più bandiera della. L’esterno sinistro ha rinnovato con la squadra viola ed esprime tutta la sua felicità per questa firma. “Da qualche anno a questa parte ho detto che vorreilaqua e penso che siamo in linea con la società. Mi hanno dimostrato un’altra volta fiducia dandomi un altro anno in più di contratto: quando mi scadrà avrò 34 anni. E’ un segno di grande fiducia, sono onorato di essere qua e la cosa bella è che nonostante questo sia per me il settimo anno in viola, ogni giorno è come se fosse il primo“, le sue parole dopo la seduta mattutina al Viola Park a Bagno a Ripoli sul suo contratto allungato al 2025. Poi sul nuovo centro sportivo: “Splendido – prosegue– Secondo me dobbiamo capire cosa ci hanno regalato il presidente ...