Finali Champions League 2026-2027 | proposto San Siro | la UEFA ci pensa

(Di martedì 18 luglio 2023) Per laMilano haallaSancome stadio per accogliere la finale

...finale diLeague nel 2026 o nel 2027. Lo rende noto la UEFA in un comunicato in cui spiega di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da nove federazioni affiliate per ospitare le......mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di...di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da nove federazioni affiliate per ospitare ledelle ...A Milano si sono gia' giocate quattrodi Coppa dei Campioni/League. La prima nel 1965 col secondo successo della Grande Inter di Herrera: 1 - 0 al Benfica, gol di Jair. Si giocarono ...

Gravina: "La finale di Champions a Milano sarà un'esperienza straordinaria" Tutto Juve

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...La UEFA ha ufficializzato la candidatura di San Siro per la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027. Nel comunicato emesso dalla FIGC il presidente Gravina ha motivato la ...