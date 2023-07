Filippo Facci e la foto in costume | qualcuno chiede | “Avresti scritto lo stesso articolo se avessi saputo come sarebbe andata?” La sua risposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Il ‘caso‘ è esploso per una frase riportata in un fondo dell’editorialista di Libero, parole dedicate alla ragazza che accusa il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa di stupro: “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”. Dopo queste parole e il caos che hanno scatenato, l’amminstratore delegato Rai Roberto Sergio ha deciso di cancellare il programma affidato al giornalista, “IVostri”, prima ancora di cominciare., almeno fino alle ultime ore, non aveva commentato alcunché ma un “sì” è arrivato in ...