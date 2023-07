Fiat - Tipo e 500X | lunga vita al diesel

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo i proclami sulla morte del gasolio e dei motori termici in favore dell'elettrico, si moltiplicano le Case - generaliste e non solo - che stanno correggendo il tiro: c'è chi abbassa i prezzi delle Ev, chi introduce varianti endotermiche in Paesi in cui erano previste solo quelle a batteria e chi, almeno per ora, si misura con una domanda "elettrica" decisamente lontana da quella attesa. Il perché è abbastanza semplice da spiegare: alla fine, comanda il mercato. Nel caso della, nei mesi scorsi la Casa ha ridotto drasticamente la sua offerta di modelli, lasciando questa alimentazione solo su poche versioni delle. Modelli che da pochi giorni, però, hanno riaccolto nei propri listini nuove versioni a gasolio, pensate per essere complementari con le Hybrid e - cosa ben più importante per i ...