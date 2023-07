Feliciana muore per dare la vita alla figlia | incinta con un tumore ha rifiutato le cure

(Di martedì 18 luglio 2023) Il sacrificio più grande, rinunciaresuapur di donarlasua bambina.Chimenti, per gli amici e i familiari Fely, 44 anni di Madonnella, quartiere di Bari, è morta domenica 16 luglio all’ospedale di Grumo Appula a causa di quelche aveva scoperto durante la gravidanza della secondogenita e che aveva deciso di non curare. Chi eraChimenti era nota in paese come artigiana e creatrice di accessori di moda fatti a mano, e il suo amato atelier di via Cardassi, “InEffetti”, era diventato un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per i turisti di passaggio in cerca di un tocco di stile per i loro look. Chimenti all’opera nella realizzazione di un accessorio nel suo atelier “InEffetti” (Facebook)Sposata con Gabriele Bottone, mamma di un ...

