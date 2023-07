MILANO - Il palinsesto sportivo si arricchisce ancora di più per la città di Milano. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti la 37esima edizione delEuropean Championship 2023, il campionato europeo di salto a ostacoli. Dal 30 agosto al 3 settembre cavalieri e amazzoni da almeno 20 paesi si sfideranno in un tempio degli sport equestri ...Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala , a margine della conferenza stampa di presentazione delEuropean Championship Milano 2023, in merito alla protesta di ieri in Consiglio comunale da ...Così il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione a Palazzo Marino deiEuropean Championship Milano 2023, in programma all'Ippodromo ...

Questa mattina, presso Palazzo Marino, si è tenuta la presentazione ufficiale del Fei jumping european championship Milano 2023, che si disputerà da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre all’ Ipp ...Il FEI Jumping European Championship 2023 chiuderà la straordinaria estate di sport a Milano. Nello spazio di 45 giorni di puro spettacolo si disputeranno i Mondiali di scherma, la Coppa del Mondo di ...