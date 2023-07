Fazzolari su Gentiloni | “C' è un' anomalia | fa il controcanto al governo Sul Pnrr l' Italia è virtuosa”

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 luglio 2023) "L’a oggi è la nazione piùnello stato di avanzamento del, seconda solamente alla Spagna, che però ha un piano decisamente più ridotto”. A fare il punto sull'attuazione del Recovery plan è Giovanbattista, sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'attuazione del programma di, da sempre fedele braccio destro della premier Giorgia Meloni. In una intervista rilasciata al quotidiano Libero,ha parlato di questi primi nove mesi diMeloni, soffermandosi in particolare su un tema di stretta attualità come il. Dopo il caos relativo allo sblocco della terza rata del piano europeo ilcerca di fare quadrato. Tanto da puntare il dito ...